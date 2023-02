Scoppia un incendio in un palazzo: i vigili del fuoco salvano dalle fiamme una donna e il suo cane

Spread the love

Nella notte di oggi 4 febbraio in una palazzina di due piani a Boffalora Sopra Ticino, alle porte di Milano, è scoppiato un incendio. Tutto è accaduto verso l’una e un quarto in via Calderari 20, in una casa comunale di 10 appartamenti. Le fiamme sono divampate in uno di questi, tre sono stati poi ritenuti dai vigili del fuoco inagibili.

Soccorse due donne

Sul posto si sono precipitate sei squadre di pompieri, i carabinieri, due ambulanze e un’automedica. Nessun inquilino è rimasto ferito in modo grave: una donna è stata trasportata in ospedale a Magenta per accertamenti, ma non è in pericolo di vita. I vigili del fuoco sono intervenuti anche in un appartamento sopra al piano interessato dall’incendio per salvare una inquilina: la donna non riusciva a uscire dalla casa perché terrorizzata dalle fiamme e dal fumo. I poco tempo è stata soccorsa insieme al suo cane e fatta uscire dalla palazzina.

