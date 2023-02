Video – enorme incendio provocato dal deragliamento di un treno nella Palestina orientale, Ohio – accorsi Vigili del Fuoco di tre atati

Spread the love

AST PALESTINE, Ohio – I vigili del fuoco dell’Ohio, della Pennsylvania e del West Virginia stanno intervenendo su un enorme incendio provocato dal deragliamento di un treno nella Palestina orientale, Ohio, venerdì notte.

Molteplici vagoni sono in fiamme, anche se non si sa ancora cosa trasportasse il treno al momento del deragliamento. Gli equipaggi Hazmat sono sulla scena per determinare potenziali tossine .

Il sindaco della Palestina orientale Trent Conaway ha ordinato a chiunque si trovi entro un miglio dall’incidente di evacuare immediatamente. Le persone al di fuori del raggio del miglio sono invitate a rimanere a casa e a stare lontane dalle strade

Al momento non sono stati confermati feriti o decessi.

VIDEO