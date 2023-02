Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco di Orvieto sono intervenuti nella serata del 7 febbraio in A1 direzione sud, nei pressi della stazione di servizio Tevere, per un incidente stradale. Tre le autovetture coinvolte nel sinistro con 5 feriti di cui 2 estricati dai VVF. Sul posto polstrada e 4 ambulanze del 118. Il tratto di strada interessato è rimasto chiuso al traffico per il tempo necessario alle operazioni di soccorso.