“Amici”: a Roma Eur parte il convegno contro bullismo e razzismo

Roma – Bullismo, razzismo e solidarietà partecipata, una campagna di sensibilizzazione verso gli studenti del IX e X Municipio è partita grazie all’Associazione Eur Mezzocammino, con il sostegno e la collaborazione di varie entità associative l’associazione Marforio in primis. Oggi ci sono troppi ragazzi vittime del bullismo, un fenomeno che non va sottovalutato, per questo anche oggi l’incontro “Diamo cinque calci al bullismo e due al razzismo”, convegno che insieme alle associazioni sportive del Torrino Calcio a 5, Eur Ecampus e Roma Eur Futsal portiamo avanti da anni evidenzia Alessandro Nisti del gruppo sportivo.

