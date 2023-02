I Migliori Vini Italiani 2023: le eccellenze vinicole tornano a Roma

Spread the love

C’è Fermento. Questo il tema de I Migliori Vini Italiani 2023, l’appuntamento targato Sens Eventi che dopo due anni di stop riporta nella Capitale le eccellenze vitivinicole del nostro paese con tre serate all’insegna di degustazioni guidate, laboratori, talk di approfondimento, cooking show e molto altro.

Bianchi, rossi, rosati e bollicine. Saranno i vini i protagonisti assoluti dell’evento nazionale targato Sens Eventi che andrà in scena a Roma, al Salone delle Fontane dell’Eur, dal 17 al 19 febbraio. Dopo due anni di stop forzato, infatti, torna nella Capitale I Migliori Vini Italiani 2023, l’atteso appuntamento dedicato alle eccellenze vitivinicole del nostro paese organizzato da Luca Maroni, una delle voci più autorevoli del settore enologico, e Francesca Romana Maroni, Ceo di Sens Eventi e organizzatrice di molti appuntamenti di successo in città.

Tema di questa XXII edizione sarà la fermentazione, intesa non solo come processo che trasforma il mosto in vino, ma in tutte le sue sfaccettature. Essa infatti è alla base della panificazione ma anche della produzione di formaggi e degli insaccati e sarà quindi il file rouge che collegherà tra loro i laboratori, i talk divulgativi, le degustazioni e i cooking show che si svolgeranno durante la kermesse.

“Nel corso dei tre giorni affronteremo il tema della fermentazione in tutti i suoi aspetti. Parleremo quindi di effervescenza e lievitazione, cercando di coglierne tutte le sfaccettature che potranno riguardare certamente il vino, e non per forza le bollicine, ma anche altre materie prime, dall’acqua ai cibi solidi” racconta entusiasta Francesca Romana Maroni.

