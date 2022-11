Verso il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne

Spread the love

“Le donne per uscire dalla violenza hanno bisogno di avere qualcuno a cui raccontare cosa accade, sapere che c’è un’alternativa. Il 1522 la offre”, spiega Elisa Ercoli, la presidente dell’associazione Differenza Donna, che gestisce il numero antiviolenza e antistalking per conto del Dipartimento Pari Opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri. Ercoli ha anche sottolineato che la violenza contro le donne è così pervasiva da far sentire loro in gabbia. Possono uscirne dando l’informazione.

Il numero antiviolenza e stalking è “uno spazio protetto e sicuro che accoglie e sostiene la narrazione delle donne”, ha spiegato la responsabile di 1522 per Differenza Donna, Maria Spiotta. “È gratuito e accessibile per 24 ore al giorno. Le operatrici rispondono in 11 lingue”, ha aggiunto. Il 1522, inoltre, è attivo anche con una chat disponibile su sito e app “dove non risponde un robot, ma persone in carne e ossa”.

raiews.it