Bus contro asilo nido in Canada: morti due bambini sei feriti

Spread the love

Mercoledì un autobus urbano si è schiantato contro un centro diurno a nord di Montreal, provocando la morte di due bambini e mandandone sei all’ospedale, hanno detto le autorità. L’autista dell’autobus è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e guida imprudente.

La polizia ha allestito un ampio perimetro attorno all’edificio che ospitava l’asilo nido a Laval, in Quebec, e i genitori in preda al panico che erano corsi al centro sono stati dirottati in una vicina scuola elementare. Decine di veicoli della polizia e dei soccorsi fiancheggiavano la strada bloccata che portava all’asilo nido.

Un testimone oculare ha detto che subito dopo l’incidente, l’autista è sceso dall’autobus, si è strappato i vestiti e ha iniziato a urlare.

ILMESSAGGERO