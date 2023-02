48 unità vigili del fuoco USAR (Urban Search And Rescue) in Turchia per l’avvicendamento del personale del C.N.VV.F.

Spread the love

DIREZIONE REEGIONALE VIGILI DEL FUOCO DLLA LOMBARDIA

Missione Vigili del Fuoco in Turchia. Nella giornata di oggi, 11/02/2023 è previsto l’invio in Turchia di n. 48 unità vigili del fuoco USAR (Urban Search And Rescue) per consentire l’avvicendamento del personale del C.N.VV.F. che già sta operando presso la città di Antiochia. Undici gli operatori che saranno inviati dalla Lombardia. Il trasporto sarà effettuato con due velivoli ATR della Guardia di Finanza con partenza nella tarda serata dall’aeroporto di Pisa. L’arrivo in Turchia è previsto orientativamente per le ore 1:00 (ora italiana).