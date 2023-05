Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Nazionale di Assistenza ha deliberato (del. N° 359/3), in data 05/05/2023, l’apertura per la prossima stagione estiva dei centri di soggiorno con le modalità di seguito indicate.

ALL.:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2023/05/ONA.pdf