Candelo, rustico a fuoco, Vigili del Fuoco al lavoro da ore,

Rustico a fuoco a Candelo in via Dei Campi. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco con due squadre che sono entrati in azione nella tarda serata di oggi venerdì 10 febbraio intorno alle 18,30.

A fare scattare l’allarme sono stati i vicini di casa di una coppia che hanno notato fumo e fiamme provenire dal rustico.

Al momento la situazione sembra essere sotto controllo, e da una prima ricostruzione sembra che le fiamme fortunatamente non abbiano interessato la casa annessa.