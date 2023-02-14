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Decreti e circolari Vigili del fuoco 

Concorso pubblico a 4 posti – qualifica di vice direttore tecnico-scientifico – Diario prove scritte.

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CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A 4 POSTI PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO, NELL’AMBITO PROFESSIONALE DI CHIMICA, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

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