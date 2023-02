Video – Vigili del Fuoco impegnati in Piazza Giuseppe Garibaldi per l’incendio di un appartamento al terzo piano di un edificio.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Napoli – Dalle ore 13 i Vigili del fuoco sono impegnati in Piazza Giuseppe Garibaldi, zona centro di Napoli, per l’incendio di un appartamento al terzo piano di un edificio.

Nelle prime fasi dell’intervento le squadre hanno evacuato con l’autoscala 3 persone bloccate per il fumo ai piani superiori. Circoscritte le fiamme, sono in corso le operazioni di spegnimento dei focolai residui.

VIDEO