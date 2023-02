IVREA – Garage a fuoco nella notte, intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

IVREA – Paura nella notte tra venerdi 17 e sabato 18 febbraio 2023 a Ivrea, nel quartiere Bellavista, per un incendio che ha devastato un garage in viale Kennedy. Per cause in fase di accertamento le fiamme sono divampate all’interno dell’autorimessa nel cuore della notte dove si trovavano una motocicletta e altri materiali.

A dare l’allarme sono stati i residenti della zona, allertati dal fumo. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. L’alloggio al primo piano, sopra il garage andato a fuoco, è stato lievemente danneggiato a causa del calore che si è sprigionato nel corso dell’incendio. Toccherà agli accertamenti dei vigili del fuoco e della polizia chiarire le cause del rogo: non si sono registrati feriti o intossicati.

quotidianocanavese.it