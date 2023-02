Video – Soccorse 5 persone, tra cui un bambino di 7 mesi, a Trezzano sul Naviglio: 2 appartamenti avvolti dalle fiamme.

Spread the love

Intorno alle 2.00 del 21 febbraio, i Vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un tetto e del piano primo di una viletta a Trezzano sul Naviglio. Sul posto sono arrivati 10 mezzi VVF, carabinieri e croce verde. Sono state fatti evacuare le 5 persone che vivevano nei due appartamenti tra cui un bimbo di sette mesi. Nonostante il pronto intervento delle squadre intervenute, che hanno attaccato il rogo da più fronti per contenerlo, molti sono stati i danni che hanno reso i due appartamenti inagibili. Le persone evacuate hanno dormito dai vicini. Al termine delle operazioni di spegnimento sono stati messi in sicurezza i luoghi interessati dalle fiamme. .

