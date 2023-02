Milano, tragico schianto sulla A4 -Una vittima

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Tragico incidente stradale sull’A4 in zona Pero, direzione Venezia, tra un camion e un doblò. La conducente del furgone ha tamponato il camion che la precedeva e si è infilato fatalmente sotto il mezzo pesante. L’incidente è avvenuto alle ore 12 e 37. L’impatto è stato violentissimo e per la donna alla guida non c’è stato nulla da fare. I Vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere un cane di razza pitbull ancora vivo e hanno dovuto lavorare diverse ore per poter estrarre dall’intrico di plastica e metallo che era diventato l’abitacolo del furgone il corpo della conducente. Sul posto anche personale medico del 118 e della Polizia Stradale.