VIGILI DEL FUOCO

Incendio roulotte e prefabbricato in lamiera zona Centova di Perugia. Intervenuti i Vigili del fuoco di Perugia con 2 squadre e 3 mezzi. 2 feriti di cui uno ricoverato in terapia intensiva con ustioni del 2° grado su circa il 40% corpo.

Polizia di stato per i rilievi del caso.

