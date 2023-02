Ecco le undici caserme di carabinieri e vigili del fuoco da riqualificare a Roma: lavori per 6,5 milioni

Spread the love

Le caserme dei carabinieri e dei vigili del fuoco saranno riqualificate. A deciderlo è la giunta Gualtieri approvando il provvedimento: entro il 2026 saranno investiti sei milioni e mezzo di euro.

Il rifacimento delle coperture, il ripristino delle facciate, la riparazione o sostituzione degli infissi, la sostituzione degli impianti e la riqualificazione generale degli spazi. Sono questi gli interventi di manutenzione e riqualificazione che saranno realizzati alle caserme dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Entro il 2026 saranno investiti oltre 6,5 milioni di euro del bilancio di Roma Capitale per realizzare interventi nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Sono cinque le caserme oggetto di intervento: la caserma dei Carabinieri a Casal Palocco, San Pietro, Appia Antica ed Eur, e 6 dei Vigili del Fuoco in Prati, Eur, Tuscolano, via Nazionale, Prati e Ostia Lido. È stato approvato anche il progetto di fattibilità per l’adeguamento tecnologico e funzionale della Sede operativa di Protezione Civile di Roma Capitale con un finanziamento di 2,3 milioni. Inoltre, saranno riqualificati altri edifici di proprietà di Roma Capitale, tra cui la Scuoletta rurale di Torre Maura, un edificio della fine degli anni ’20 di particolare valore storico, come memoria della vita delle borgate romane di inizio secolo.

