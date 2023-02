Donna cade e muore in un dirupo a Caccamo, ritrovato il corpo dai vigili del fuoco

Spread the love

Incidente a Caccamo. Una donna di 82 anni è caduta in burrone la scorsa sera nella zona di cortile Pietro Micca. La donna Giuseppa Pinnola stava passeggiando quando è caduta nel burrone. A dare l’allarme i familiari che tornando a casa non l’hanno trovata.

Sono scattate le ricerche con i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che dopo aver setacciato il dirupo hanno trovato il corpo della donna senza vita.

Il medico legale ha accertato che le cause della morte sono state provocate dalla caduta. La signora, 82 anni compiuti, che da tanto tempo viveva in una casa di Cortile Pietro Micca, nella parte alta del paese, per cause ancora da accertare, (probabilmente colta da un malore), è scivolata dal giardino della sua abitazione, precipitando nel dirupo sottostante.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della locale Stazione ed i Sanitari del 118 ma purtroppo, per l’anziana signora non c’è stato nulla da fare.