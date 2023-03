Spread the love

Circa un centinaio di interventi da parte dei Vigili del fuoco nella sola giornata di mercoledì a Trieste: è il quarto giorno di bora consecutiva, con raffiche oltre i 120 chilometri orari. In questo video un intervento per danni ad una copertura di un condominio in Via di Scorcola a Trieste. La cronaca della giornata

il piccolo

VIDEO