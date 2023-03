Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

I Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti questo pomeriggio all’interno della galleria Fresonara sul raccordo autostradale La Spezia – Santo Stefano Magra per un incidente tra due autoarticolati.

I mezzi pesanti si sono scontrati mentre procedevano entrambi nella corsia di marcia in direzione Santo Stefano di Magra. Il conducente di uno dei due mezzi pesanti è rimasto con una gamba incastrata all’interno della cabina. I Vigili del Fuoco hanno dovuto bloccare il traffico per poterlo estrarre dalle lamiere in sicurezza. Il conducente dell’altro mezzo e’ rimasto incolume. Sul posto anche la Polizia Stradale, personale sanitario e auto medica.

