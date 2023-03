Autistico dall’età di 3 anni diventa professore a Cambridge: l’incredibile storia di Jason Arday

Spread the love

Prima di compiere 11 anni non sapeva parlare, fino a 18 non riusciva a scrivere né leggere. In un tempo non troppo lontano da oggi, lavorava part-time nella catena di supermercati Sainsbury, dopo essersi sentito dire che avrebbe avuto bisogno di assistenza per tutta la vita. Ora però, che di anni ne ha 37, sta per diventare il professore più giovane di colore nella storia dell’Università di Cambridge, dove insegnerà Sociologia dell’educazione. Una scommessa vinta, la sua, un sogno che si realizza, una promessa mantenuta con se stesso, un destino che aveva scritto sul muro mentre lavorava e studiava duramente, e che sta per diventare realtà. Sì, perché l’incredibile storia di Jason Arday comincia quando di anni ne ha appena tre e gli viene diagnosticato un ritardo nello sviluppo e un disturbo dello spettro autistico.

il messaggero