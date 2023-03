Morto il parlamentare Bruno Astorre, tragedia negli uffici del Senato

Spread the love

E’ morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci a Roma. La politica piange il senatore del Pd Bruno Astorre che avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 11 marzo. Non sono ancora chiare le cause del decesso riconducibili, secondo una prima ricostruzione, a un malore. Astorre era sposato con Francesca Sbardella, sindaca sempre del Pd eletta a Frascati.

Davanti Palazzo Cenci, che ospita alcuni offici del Senato della Repubblica, si sono recati l’ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti e la senatrice Dem Cecilia D’Elia. Astorre era senatore dal 2013 e fino al dicembre del 2018 segretario regionale del Partito democratico nel Lazio.

