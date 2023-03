Roma, vicino Piazza Navona spunta un murale in memoria delle vittime del naufragio di Crotone

Spread the love

Da qualche giorno vicino Piazza Navona e precisamente nel vicolo Arco della Chiesa Nuova di fronte il civico numero 6 a pochi metri da via del Governo Vecchio è spuntato un nuovo murale dello street artist Harry Greb. Un’opera realizzata in “memoria” delle 67 vittime (sono i corpi ritrovati ad oggi) del naufragio avvenuto tra il 25 e il 26 febbraio del barcone di migranti (tra i 160 e i 180 tra cui pachistani, afghani, iraniani, siriani) avvenuto sulle coste ioniche calabresi nei pressi di Steccato di Cutro (vicino Capo Rizzuto a venti chilometri da Crotone, ndr). Lo street artist ha realizzato un murale che raffigura un barcone rosso pieno di migranti tenuto tra le braccia di Gesù Cristo con su una scritta Why not? (Perchè no?). Il Cristo è raffigurato con un drappo addosso, la bandiera europea costituita da un cerchio di 12 stelle dorate su uno sfondo blu.

