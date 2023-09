Spread the love

Una frana è caduta nella zona del rifugio Città di Busto in alta Valle Formazza, provincia del Verbano Cusio Ossola. Sul posto stanno intervenendo in forze gli uomini del Soccorso Alpino civile, i militari del Sagf e i Vigili del fuoco. Al momento non si conosce il numero delle persone coinvolte nella frana, e neanche le loro condizioni.

tg.la7..it