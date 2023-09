Muore per salvare la moglie e il negozio dalle fiamme: la piromane è una donna, voleva uscire senza pagare

Spread the love

Un uomo di nazionalità cinese di 36 anni è morto per salvare il suo negozio dalle fiamme. In Italia già da una quindicina di anni, è morto nel rogo nel bazar che gestiva con la moglie a Monticello d’Alba (in provincia di Cuneo), mentre i loro tre figli erano in Cina. Una donna di origini bulgare, già nota per altre occasioni in cui avrebbe appiccato il fuoco in negozi per uscire indisturbata senza pagare la merce, è stata arrestata ieri.

corriereadriatico.it