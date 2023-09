Una frana ha coinvolto un’abitazione e una macchina schiacciandola completamente. Attua

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ieri alle ore 13.30 circa nel comune di Carlazzo sulla SP 10 strada provinciale che collega Carlazzo con la provinciale per Menaggio si è verificata una frana che ha coinvolto un abitazione e una macchina schiacciandola completamente. Attualmente la strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia. La famiglia all’interno della casa colpita è stata fatta evacuare della squadra VVF Menaggio che ha controllato la vettura priva di persone all’interno. In posto Sindaco e Carabinieri