Terremoto, a Tredozio danneggiate anche due dimore storiche: “Si intervenga al più presto”

Anche Villa La Collina e Palazzo Fantini, dimore storiche di Tredozio, hanno subito ingenti danni in seguito al terremoto che ha colpito l’intera zona nei giorni scorsi. Da una prima ricognizione a Villa La Collina i danni più ingenti si concentrano nella Cappella della famiglia Vespignani, proprietaria dell’immobile, e in alcune case della tenuta, in particolare modo ne “I Vanzetti” e “La Chiesina”, dichiarate inagibili dai Vigili del Fuoco. Palazzo Fantini, invece, mostra crepe e diverse fessurazioni in molte stanze, soprattutto al primo e secondo piano della dimora. Il terremoto, fortunatamente, non ha invece danneggiato il giardino storico.

forlytoday.it