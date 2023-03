Canottaggio, successi in Basilicata per il gruppo sportivo dei vigili del fuoco di Brindisi

Spread the love

Si è svolta sul lago di Senise, in Basilicata, la prima regata regionale di canottaggio del comitato Puglia e Basilicata, valida anche come test selettivo per gli equipaggi che rappresenteranno i propri colori societari nel primo meeting nazionale di Piediluco (Tr), tra 2 settimane.

Sulle acque del lago artificiale (Diga di Senise), hanno gareggiato anche gli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco di Brindisi, presieduto dal comandante di Brindisi ed allenato dal Dt ex capo reparto esperto ora in pensione, Antonio Coppola.

Nel due senza categoria junior maschile, terzo posto per l’imbarcazione di Nicola Centonze e Matteo Palazzo, che dopo una gara al cardiopalma, caratterizzata da un punta a punta con gli equipaggi avversari – purtroppo a causa di un problema fisico messosi in evidenza sul serrate finale – vede sfumare la qualificazione al meeting di Piediluco. Lo stesso equipaggio ha ottenuto il secondo posto nel due senza categoria senior maschile.

