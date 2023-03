Danneggiata la balaustra del Gianicolo dopo un incidente: era stata appena ripristinata

Spread the love

Alle ore 21.30 di lunedì 20 marzo, un tratto della balaustra in travertino del Belvedere Niccolò Scatoli al Gianicolo – di fronte al cosiddetto fontanone – è rimasto gravemente danneggiato dopo essere stato colpito da una vettura. L’incidente ha provocato la distruzione di circa 5 metri lineari di balaustra e nell’urto è stata divelta anche una panchina in travertino.

Questa mattina la sovrintendenza capitolina è prontamente intervenuta per la messa in sicurezza dell’area e per la verifica del danno; si è proceduto a rimuovere tutte le porzioni in travertino cadute per ricoverarle momentaneamente in deposito, in attesa dell’intervento di ricostruzione che avverrà nel minor tempo possibile e che si stima avrà un costo di circa 18-20 mila euro.

la repubblica