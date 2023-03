Spray urticante a scuola, accusati malori: duecento persone, tra docenti e personale scolastico, costrette a lasciare l’istituto

Spread the love

Tutto è successo, come riporta La Repubblica, stamattina, 21 marzo, in una scuola secondaria di primo grado di Milano, la Quasimodo. A causa, probabilmente, di una sostanza urticante spruzzata tra i locali dell’istituto molte persone, tra cui docenti e studenti, hanno accusato improvvisamente lievi malori, come occhi che lacrimano, starnuti, fastidi respiratori.

Duecento persone tra docenti, studenti e personale amministrativo sono state costrette, per precauzione, ad abbandonare momentaneamente i locali della scuola. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti dell’ufficio volanti della questura che stanno raccogliendo elementi per ricostruire l’accaduto assieme ai Vigili del Fuoco. Si pensa che tutto sia stato causato dall’uso di uno spray al peperoncino da parte di uno studente.

tecnicadellascuola.it