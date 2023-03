Tir in fiamme in val d’Ega, prende fuoco anche il bosco

Spread the love

(ANSA) – BOLZANO, 22 MAR – Massiccio intervento dei vigili del fuoco per un tir in fiamma in val d’Ega sulla strada che porta a passo di Lavazè.

All’arrivo delle prime forze d’intervento, il camion che trasportava assi di legno era già stato completamente avvolto dalle fiamme.

Il rogo si è poi esteso al bosco.

Grazie all’intervento dei vigili del fuoco da tutto il circondario l’incendio è spento. Le operazioni di post-spegnimento e controllo di eventuali focolai sono ancora in atto. La statale 620 è rimasta chiusa per la durata dell’intervento. Il traffico è stato deviato per Obereggen.

(ANSA).