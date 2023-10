ANVVF – Riunione del direttivo per il programma di novembre-dicembre

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

Si è riunito il direttivo in via informale per il programma novembre/dicembre sulla scorta della interessamento del Direttore centrale della formazione, del Presidente onorario, del presidente ANVVF che riassumo:

Allestimento del calendario 2024 della sezione dipartimentale

Acquisto di un pulmino a nove posti

Collaborazione al ricevimento di VIGILIINARTE presso l ISA dal 24 c.m.

Invito da parte del distaccamento di Colleferro x S.Barbara (messa solenne e visita ricoveri di guerra)

16 dicembre pranzo sociale speciale

6 gennaio pompieripoli e festa della Befana.

Daremo quanto prima precise informazioni.

Presidente Paolo Moschetti