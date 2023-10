Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente ore 15.50 circa in Valbrona loc. Campospino per vettura ribaltata. All’arrivo in posto l’occupante era uscito dall’abitacolo autonomamente.

Il personale del 118 con elicottero provvedeva a portarlo via con la barella in codice giallo all’ospedale di Lecco.

Il personale VVF provvedeva a mettere in sicurezza il fuoristrada con successivo recupero.

In posto anche personale soccorso alpino