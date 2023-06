Crollo di più solai in un edificio di 4 piani fuori terra adibito a civile abitazione – estratto un uomo dalle macerie

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamenti di Corigliano Rossano e vigili del fuoco volontari di Trebisacce sono impegnate dalle ore 17.40 circa nel centro storico di Corigliano Calabro per il crollo di più solai in un edificio di 4 piani fuori terra adibito a civile abitazione

Intervento dei vigili del fuoco è valso nell’immediato ad estrarre un uomo dalle macerie. Lo stesso ferito ma cosciente veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con Elisoccorso.

Le squadre sono attualmente impegnate nel verificare la presenza di ulteriori condomini coinvolti e nella messa in sicurezza dei luoghi.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.