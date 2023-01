Superlavoro per i Vigili del Fuoco di Forlì – Cesena

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle 8.55 di mercoledì 25 gennaio, la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna, è intervenuta nel comune di Verghereto per raggiungere una famiglia rimasta isolata a causa delle nevicate degli ultimi giorni e dalla caduta di alcuni alberi che bloccavano la strada. La squadra ha percorso circa 1,5 km di strada innevata a piedi, ed una volta arrivati sul posto e appurato il buono stato di salute delle persone, ha liberato completamente la strada dagli alberi caduti consentendo alla famiglia di poter uscire in sicurezza.

Alle 10.48, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesena e della sede centrale, sono intervenute in via Ginestreto, a Sogliano al Rubicone, per il recupero di un’autovettura trascinata dalla corrente di un torrente e rimasta bloccata tra i rami di una pianta. L’unico occupante del veicolo è riuscito a mettersi in salvo grazie anche all’aiuto di alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. I soccorritori fluviali giunti sul posto, con specifiche manovre, hanno recuperato l’autovettaura. Sul posto i anche i carabinieri, il 118 e gli operatori del comune di Sogliano al Rubicone.

In serata sempre la squadra di Bagno di Romagna è stata impegnata lungo la SS71, nel tratto tra Sarsina e Quarto, per la rimozione di alcune piante che ostruivano una carreggiata cadute a seguito di una frana. Al termine delle operazioni di soccorso la circolazione stradale è ripresa normalmente. Sul posto anche polizia stradale, carabinieri ed ANAS.

Alle 7.47 di giovedì 26, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Cervese per uno scoppio avvenuto in un appartamento.

La squadra di Cesena giunta sul posto ha soccorso una famiglia di 4 persone, di cui due minori, che si trovavano all’interno, una delle quali veniva presa in carico dal personale di Romagna Soccorso a seguito delle ferite riportatate.

La squadra ha poi messo in sicurezza l’abitazione che ha riportato lesioni nei muri interni e dichiarato inagibile parte dello stabile. In corso indagini per determinare la causa.

Sul posto forze dell’ordine.