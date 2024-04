Roma, i Vigili del fuoco alla donazione interforze in occasione della festa della Polizia

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

I Vigili del fuoco hanno risposto all’appello di DonatoriNati, di cui sono partner, per una raccolta straordinaria di sangue. L’associazione ha organizzato l’evento in concomitanza con i festeggiamenti per i 172 anni di fondazione della Polizia di Stato. Nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo, dalle ore 8 alle ore 12 del 12 aprile, l’autoemoteca della Croce Rossa ha accolto chi ha scelto di dedicare a se stesso e agli altri alcuni minuti della sua giornata con un gesto in grado di fare la differenza.

Polizia e Vigili del fuoco insieme a Carabinieri e Guardia di Finanza hanno voluto essere i primi a donare, a testimonianza che la vicinanza ai cittadini si può concretizzare anche in gesti come la donazione.