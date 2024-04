Spread the love

Incidente mortale sul lavoro nella tarda mattinata di oggi nel centro di Magenta, in provincia di Milano e alle porte del Varesotto: a perdere la vita è un uomo di 36 anni. L’allarme è scattato questa mattina in via Garibaldi, dove un gruppo di operai stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione in un edificio.



Improvvisamente, per cause in corso di ricostruzione, il tetto dello stabile è crollato parzialmente. Un uomo di origini albanesi, che si trovava sulla copertura, è precipitato dal vano scale. A quanto si apprende il lavoratore insieme a due suoi soci di una impresa edile stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione al tetto.

Immediato l’allarme, con i soccorsi che hanno raggiunto il luogo della tragedia in codice rosso, quello di massima urgenza. Purtroppo però per il lavoratore non c’era più nulla da fare: è stato constatato il decesso sul posto. Presenti anche le forze dell’ordine per gli accertamenti necessari a ricostruire l’accaduto.

Sul posto stanno lavorando una quindicina di vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Rho, Legnano e Magenta, che hanno messo in sicurezza l’area: i condomini delle altre abitazioni sono rimasti all’interno dei loro appartamenti.

https://www.varesenoi.it/2024/04/12/leggi-notizia/argomenti/cronaca-20/articolo/tragedia-sul-lavoro-alle-porte-del-varesotto-crolla-il-tetto-operaio-di-36-anni-precipita-e-muore.html