Spray urticante a scuola, 30 alunni intossicati in provincia di Bologna

Spread the love

BOLOGNA – Sembrerebbero dovuti all’inalazione di uno spray urticante i sintomi- in particolare tosse– accusati questa mattina intorno alle 10 da alunni e personale della scuola media ‘Bagnoli’ di San Pietro in Casale, in provincia di Bologna.

Lo scrive, in una comunicazione riportata sulla pagina Facebook del Comune bolognese, la dirigente scolastica Matilde Ferlini, precisando che “l’intero edificio è stato immediatamente evacuato e sono stati chiamati il 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri, mentre gli alunni sono stati tenuti in sicurezza nel cortile della scuola”. In totale, a quanto si apprende, sono 39 le persone coinvolte: tre ragazzi sono stati portati al Pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Maggiore di Bologna in codice giallo, cinque (quattro in codice giallo e uno in codice verde) al Pronto soccorso pediatrico del Policlinico Sant’Orsola di Bologna e 19 in codice verde al Pronto soccorso dell’Ospedale ferrarese di Cona, mentre 12 persone hanno rifiutato il ricovero. Complessivamente, sono intervenute tre ambulanze, un’automedica e tre pulmini sanitari dei Vigili del fuoco, oltre ovviamente alle Forze dell’ordine.

https://www.dire.it/12-04-2024/1029884-spray-urticante-scuola-bagnoli-30-alunni-intossicati-in-provincia-di-bologna/