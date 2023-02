Cisgiordania: 10 palestinesi uccisi a Nablus 

Spread the love

Dieci palestinesi sono rimasti uccisi in scontri con l’esercito israeliano a Nablus in Cisgiordania. Per l’agenzia palestinese Wafa si contano anche 102 feriti. A innescare gli scontri un’operazione militare dell’esercito israeliano tesa ad arrestare 3 ricercati. Uno di loro avrebbe sparato sugli agenti che hanno risposto al fuoco mentre altri palestinesi si sono scagliati contro l’esercito israeliano, ne è sortita una guerriglia urbana che ha mietuto 10 vittime, tutti palestinesi. Tra le vittime si conterebbero i 3 ricercati e un civile, un anziano di 72 anni.

Il mese scorso a un raid israeliano di natura simile in Cisgiordania è seguito l’attentato a mano armata a una sinagoga a Gerusalemme con 7 vittime. Si teme che lo schema possa replicarsi dato che unportavoce di Hamas, Abu Obeida, oggi ha detto “La nostra pazienza sta finendo”.

IT.EURONEWS.COM