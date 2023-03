Escavatore sprofonda nel terreno – operaio salvato dai Vigili del Fuoco

Spread the love

Tragedia sfiorata questo pomeriggio a Pontecagnano Faiano dove, per cause in via di accertamento, un escavatore che stava effettuando lavori del rifacimento stradale all’interno di un cantiere dell’ex Tabacchificio in via Italia, e improvvisamente sprofondato nel terreno. L’operaio a bordo è rimasto incastrato sotto il mezzo. Allertati dagli altri operai, prontamente sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a mettere in salvo l’uomo. Sul posto anche un’ambulanza medicalizzata del Saut dei volontari del Vo.Pi che hanno prestato i primi soccorsi. Per il malcapitato operaio fortunatamente nulla di grave, solo qualche escoriazione ed una lieve frattura ad un piede.

tvoggisalerno.it