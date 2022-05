Violento incidente frontale nella notte: 4 persone in ospedale

Spread the love

Violento schianto frontale nella notte tra sabato 30 aprile e domenica 1 maggio a Brivio. L’incidente ha coinvolto due auto lungo la strada statale 342 in località Vaccarezza Vecchia poco prima dell’una. Coinvolte quattro persone.

L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto si sono presto portati i soccorsi del 118 e i Vigili del fuoco. La strada è stata provvisoriamente chiusa al transito per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso in sicurezza.

Dopo le prime cure portate sul luogo dell’incidente, i quattro pazienti sono stati trasportati negli ospedali di Lecco e Merate in codice giallo e verde. Si tratta di un minore di 15 anni, di un uomo di 37 e di due giovani di 18 e 27 anni. Due di loro hanno riportato ferite abbastanza gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita.