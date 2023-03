Perde il controllo della Jaguar e finisce in una scarpata dopo un volo di 7 metri. Tre persone coinvolte

Spread the love

ROMENO. E’ andato avanti per circa due ore l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Malgolo assieme al corpo di Romeno per l’incidente che è avvenuto ieri pomeriggio che ha visto un’auto finire in una scarpata di circa 7 metri sotto livello strada lungo la statale 43dir tra gli abitati di Romeno e Malgolo.

L’impatto è stato molto violento, si tratta di una Jaguar che è andata completamente distrutta. Sono tre le persone coinvolte, una donna di 54 anni è stata elitrasportata all’ospedale di Trento mentre gli altri all’ospedale di Cles. Nessuno sarebbe in gravi condizioni.