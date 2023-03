Video – Tornado su un sobborgo di Los Angeles: tetti scoperchiati e automobili sollevate da terra

Spread the love

La forza distruttrice di un tornado si è abbattuta in un sobborgo di Los Angeles, scoperchiando i tetti delle case e sollevando le auto da terra come si vede dalle immagini diffuse sui social

Nel sobborgo di Montebello, Los Angeles, si è verificato un tornado che che ha causato il distacco dei tetti degli edifici e sollevato diverse auto in aria, come si vede dalle impressionanti immagini che stanno circolando in queste ore sui social.

notizie.it

notizie.it

