Serie di incidenti stradali sul territorio comasco

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

incidente nelle galleria dell’ultimo tratto dell’Autolaghi, tra la dogana di Brogeda e la barriera di Grandate. Poco prima delle 15 di oggi – sabato – due auto si sono scontrate all’altezza della galleria Monte Olimpino. Tre le persone rimaste ferite: un uomo di 32 anni e una coppia di 55 e 53 anni. Immediati i soccorsi: sul posto due ambulanza della Croce Rossa, l’automedica e i vigili del fuoco. – la provincia di Como

Canzo, auto si ribalta lungo via Locatelli. Immediato l’intervento dell’ambulanza del Soccorso di Canzo, il cui equipaggio ha prestato le prime cure al 31enne che era alla guida dell’auto. L’uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Como in codice verde. Sul posto anche i vigili del fuoco che, dopo aver aiutato i sanitari, hanno provveduto a rimettere in sicurezza la carreggiata. – erbanotizie –

Incidente stradale sulla Ss340 a Brienno, in tarda serata di venerdì 24 Marzo. Impatto di un veicolo contro muro. Tre feriti e una persona incastrata che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Como. – conolive.it

Vigili del fuoco – Oggi alle ore 15 circa intervento per incidente stradale con due autovetture coinvolte in autostrada Como – Chiasso direzione Sud. Si segnalano due feriti