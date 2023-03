Scontro fra due auto in A1: cinque feriti al Maggiore, fra loro tre minorenni

Spread the love

Incidente fra due auto in A1: cinque feriti sono stati portati al Maggiore; fra loro, tre minorenni. L’incidente è avvenuto dopo le 23 di ieri (30 marzo) nel tratto reggiano dell’autostrada, al km 129. Si tratta di uno scontro fra due auto. Soccorsi mobilitati fra 118, vigili del fuoco di Sant’Ilario d’Enza e polizia stradale di Modena: i cinque feriti sono stati portati a Parma; non sono in pericolo di vita.

gazzetta di parma