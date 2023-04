Toyota Yaris per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo fuori strada ribaltandosi.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO



Ore 8.15 circa squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono intervenute su viale Europa loc. Germaneto per incidente stradale.

Una la vettura coinvolta, una Toyota Yaris, che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo fuori strada ribaltandosi.

A bordo della vettura la sola conducente che veniva estratta dall’abitacolo ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.

La malcapitata in evidente stato di shock non riportava comunque ferite gravi.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Quest’ultima veniva successivamente recuperata dai vigili del fuoco con ausilio di autogrù, riposizionata sulla sede stradale ed affidata al personale del Soccorso Stradale.

Sul posto Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza.