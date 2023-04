Esce di strada e finisce nel lago ghiacciato: pompieri al lavoro con l’autogru per recuperare l’auto

Spread the love

BELLUNO. Perde il controllo dell’auto ed il mezzo finisce tra il ghiaccio nel lago di Misurina: momenti di paura nel Bellunese. L’incidente è avvenuto in piena notte nella zona di via Monte Piana, dove il conducente dell’auto, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada finendo nel lago.

L’auto si è fermata tra il ghiaccio a poca distanza dalla riva ed il conducente, fortunatamente, è rimasto illeso. I pompieri di Pieve di Cadore sono quindi entrati in azione questa mattina (sabato 8 aprile) per le operazioni di recupero del mezzo, portate avanti grazie all’ausilio dell’autogru.

ILDOLOMITI.IT