Stefano Minelli e l’evento di Wine Tasting “VINIAMO” 2023

GIORGIO BOTTARI

Arriva a Roma il 14 Aprile la prima edizione di “VINIAMO”, l’evento di degustazione di vini della capitale interamente organizzato da Stefano Minelli, proseguendo una tradizione di moltissimi eventi legati al vino da lui realizzati con diversi specialisti del settore.

Stefano si occupa da tanti anni di investimenti nei vini pregiati, settore in cui è un noto punto di riferimento a Roma, ed organizza questo tipo di eventi come occasione di condivisione per appassionare e avvicinare un pubblico sempre più vasto ed attento al meraviglioso mondo del vino.

Stefano, qual è stata la tua evoluzione professionale nel mondo del vino?

Il mio interesse per la cultura del vino era nato da giovanissimo, quando ho iniziato a frequentare corsi di avvicinamento al vino presso note enoteche romane. Negli anni questa passione è cresciuta sempre più, ed ho poi frequentato l’AIS (Associazione Italiana Sommelier) conseguendo nel 2007 l’Attestato di Sommelier.

Anche la cultura del vino è cresciuta negli ultimi anni in Italia…

In tutta Italia si è assistito ad una imponente crescita del vino, specialmente nel Centro Sud (ad eccezione della Toscana che ha da sempre numeri importanti), sia nella qualità che nel quantitativo dei vino prodotto, insieme alla riscoperta di molti vitigni autoctoni. Oggi anche nella fascia di prezzo intermedia abbiamo la possibilità di trovare vini che possono regalarci grandi emozioni.

Parlaci del tuo “VINIAMO”.

L’evento sarà ospitato nei locali della Ex Cartiera Latina, una struttura unica nel suo genere, integrata nel Parco regionale dell’Appia Antica, dov’era fino agli anni ‘80 il più grande stabilimento di produzione di carta del Centro Sud.

A “VINIAMO” avremo a disposizione due grandi sale (Appia e Conferenze) ed uno spazio esterno, con più di 55 banchi d’assaggio dedicati al vino con interessanti produttori su scala nazionale, al food e alla presenza di alcuni sponsor. Ho privilegiato soprattutto piccole/medie aziende con una potenziale crescita e sicuramente con vini di alta qualità.

Dalle 16:00 alle 17:30 l’evento sarà riservato agli operatori del settore, ovvero ristoratori, titolari di alberghi, enoteche, distributori e agenti di rappresentanza. Grande interesse per la manifestazione anche in BNI, il network internazionale di professionisti ed imprenditori di cui faccio parte.

Potremo passare una bella serata tutti insieme, degustando oltre 160 vini, ed appassionarci sempre più grazie alla conoscenza enologica dei produttori.