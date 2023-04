Sub scomparsi a Stintino, Giovanni Pinna trovato vivo in spiaggia a 24 ore dal naufragio: «Ha detto il suo nome a un passante»

Spread the love

Indossava ancora il giubbotto di salvataggio e la muta Giovanni Pinna, uno dei due sub scomparsi mercoledì nel mare di Stintino, nel nord della Sardegna. In un primo momento si era diffusa la notizia che il pescatore, 35enne di Sassari, fosse morto. E invece Giovannino, così è conosciuto, è sopravvissuto per 24 ore prima di essere ritrovato – vivo e capace di dire il suo nome – nella serata di giovedì da un passante che passeggiava sulla spiaggia del nono pettine, nel litorale tra Sorso e Castelsardo.

