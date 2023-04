Spread the love

MESSINA – Incendio alla galleria “Vittorio Emanuele III”: sono state domate le fiamme dai vigili del fuoco poco prima della mezzanotte. Le cause sono da accertare e le fiamme sono divampate in serata in una stanza di un negozio adibita a lavanderia, all’interno della storica struttura, fino a propagarsi nella parte più vicina a via Sant’Agostino.

TEMPOSTRETTO.IT

VIDEO

https://youtu.be/raPPjvU-MQc